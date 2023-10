Spotify: Gratis-Hörbücher für Premium-User

Spotify will künftig verstärkt auf Hörbücher setzen. Um neue Kunden zu locken, hat der Streaming-Service deshalb sein Geschäftsmodell überarbeitet und beschlossen, dass Premium-Nutzer des Portals auf einen Teil des verfügbaren Angebots von Audiobooks zugreifen können – ohne zusätzliche Kosten. Insgesamt rund 150.000 Titel sind eigenen Angaben zufolge zum Start des neuen Abo-Modells abrufbar. Dieses ist vorläufig aber nur in Großbritannien und Australien wählbar, andere Märkte sollen sukzessive folgen.

„Einer der wichtigsten Audio-Inhalte“

„Hörbücher sind heute einer der wichtigsten Audio-Inhalte. Und genau wie bei Musik und Podcasts glauben wir auch, dass noch viel mehr Konsumenten Audiobooks anhören wollen“, so Daniel Ek, Gründer und CEO von Spotify, anlässlich der Präsentation des neuen Geschäftsmodells. In dem Zusammenhang sei es wichtig, dass Nutzer möglichst einfach und schnell auf das enorm vielseitige Angebot an Inhalten zugreifen können. „Wir halten tolle Werkzeuge sowohl für Creators als auch für Konsumenten bereit, mit denen sie tief in die Welt der Hörbücher eintauchen können“, betont Ek.

Mit der kostenlosen Einbindung von Audiobooks in den Premium-Service sei es nun noch leichter geworden, Hörbücher zu entdecken. „Diese Veränderung wird auch das User-Engagement auf unserer Plattform verstärken und die Abwanderungsraten reduzieren“, ist der Spotify-Boss überzeugt. „Zig Millionen Premium-Kunden sind heute schon an Hörbüchern interessiert. Jetzt geben wir ihnen die Gelegenheit, ihr Interesse auszuleben“, ergänzt Alex Norström, Co-Präsident und Chief Business Officer des Streaming-Dienstes.

Übernahme und Gebührenanhebung

Dass Spotify dermaßen auf Hörbücher fokussieren will, liegt auch daran, dass das Unternehmen mit Hauptsitz in Stockholm im September 2022 die digitale Audiobook-Distributions-Seite Findaway übernommen hat. Der Service verfügt über einen Katalog an insgesamt 300.000 Titeln und ist 2023 auch in Kanada gestartet.

Experten vermuten aber auch, dass sich der Kampf um die Vorherrschaft am Streaming-Markt zunehmend zuspitzt, weshalb sich die Anbieter verstärkt um neue Kunden und die Erschließung zusätzlicher Einnahmequellen bemühen. Dafür spricht auch, dass viele Branchengrößen zuletzt die Preise für ihre Dienste deutlich angehoben haben. Nach Netflix und Disney+ hat auch Spotify nun eine Gebührenanhebung durchgeführt.

PTE/Red.