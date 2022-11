Spielend Werbung empfangen

In dem Papier fasst die Mediaagentur zusammen, wie die Experten aus dem internationalen Netzwerk das kommende Media-Jahr einschätzen. Dabei ist das Werk in drei Kategorien aufgeteilt: Content, Commerce und Community. Hier versucht man, neue Verbrauchergewohnheiten und technologische Trends zu identifizierten, die neue Möglichkeiten für Marken ergeben könnten. „Auch in Österreich ändern sich die Dinge in rasantem Tempo, so dass Marken wirklich schnell und flexibel sein müssen, wenn sie mit ihren Kunden und Verbrauchern auf einer persönlichen Ebene und mit ansprechenden Touchpoints in Verbindung sein möchten“, betont Bettina Schuckert, CEO von dentsu Austria.

So werde sich im Bereich Content die Verlagerung auf digitale Plattformen weiter verstärken. Vor allem Video-on-demand und Gaming werde immer stärker genutzt. Wobei sich bei Video-on-demand eine Trendwende abzeichnen dürfte. Müssten doch die Verbraucher ihre digitalen Abonnements aufgrund des wirtschaftlichen Umfelds einer genaueren Überprüfung unterziehen. Und das eine oder andere vielleicht auflösen. Die Anbieter werden sich diesem Trend entgegenstemmen, indem sie immer mehr werbefinanzierte Plattformen anbieten werden.

Im Bereich Commerce erwartet dentsu, dass Online-Shopping weiter an Fans gewinnt. Daher würden sich Handels-Websites zu Content-Websites und Commerce-Websites zu Medien-Websites wandeln.

Auch Communitys würden sich weiter entwickeln. Social-Media-Plattformen ihre Algorithmen anpassen, um das Engagement zu fördern. Innerhalb der sozialen Medien würden die „Live“-Ereignisse auf andere Plattformen überschwappen und neue Communities bilden. Die Konsumenten seien nun in der Lage, sich globalen Communities anzuschließen, die mit ihren persönlichen Ansichten zu Nachhaltigkeit und Verantwortung übereinstimmen.

