Spiel der Emotionen

Zuschauen kann manchmal anstrengend sein. Nicht nur für passionierte Anhänger von Teams und Athleten auf der Jagd nach Triumphen. Sondern auch für jene Klientel, die neben Medaillen auf Moneten hofft. Sie sind gute Kunden einer Branche, die heute bei so gut wie jeder Veranstaltung im Publikum sitzt. Anbieter von Sportwettten können sich über mangelnden Zuspruch gleichfalls kaum beklagen. Weltweit hofft ihr Kundenkreis auf schnelles Geld durch echtes oder auch bloß vermeintliches Expertenwissen.

Rund um Quoten, goldrichtige Tipps und unerwartete Niederlagen ist eine etragreiche Industrie entstanden. Das Potential ist beachtlich: Im Vorjahr erreichte das globale Marktvolumen knapp 84 Milliarden Dollar. Genug Luft nach oben dürfte auch vorhanden sein. Experten erwarten in dieser Dekade ein jährliches Wachtum von rund 10 Prozent. Solche Zahlen klingen durchaus realistisch. Sport fasziniert die Massen, ist in sämtlichen medialen Kanälen vertreten und heizt ein Geschäft an, dass Wettanbietern gleichermaßen veritable Gewinnchancen in Aussicht stellt.

Deshab gilt das Segment als ebenso lukrativ wie kompetitiv. Neueinsteiger oder kleine Fische lernen den rauen Wind meist rasch kennen. Wer hier abräumen will, benötigt eine ausgeprägte betriebliche Fitness inklusive Nehmerqualitäten. Ohne Vollgas funktioniert wenig auf diesem Terrain. Für das dicke Plus am Konto ist vielmehr eine perfekte geschäftliche Taktik nötig, sonst punktet eben der Mitbewerb. Die Teilnehmer liefern sich heute ein immer aufwändigeres Match um Kunden, das auch über eine steigende Zahl von werblichen Maßnahmen abläuft…

Von Christian Prenger

