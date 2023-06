Soziale Medien sind Gift bei Angstzuständen

Personen mit Angststörungen sollte keinen Rat im Social Web suchen, sagen Jeremy Pettit vom Center for Children and Families an der Florida International University und seine Doktorandin Rebecca Wolenski. Denn je öfter sie dort nach Infos über Angst suchen, umso weniger wissen sie schließlich darüber, heißt es. Möglicherweise seien sie danach auch nicht mehr in der Lage, den Unterschied zwischen guten und schlechten Strategien zur Bewältigung von Angstzuständen zu erkennen.

Mangel an wirklichem Wissen

Das Team hat 250 junge Erwachsene zwischen 18 und 28 Jahren dazu befragt, wo sie Infos über Ängste suchen, wie viel sie über das psychische Problem wissen und welche Strategien sie anwenden, um damit umzugehen. Sie fragten auch nach ihren aktuellen und früheren Erfahrungen mit Angstzuständen.

Laut der Studie ist in den sozialen Medien kaum wirkliches Wissen über Ängste vorhanden, was bedeutet, dass Angst-Patienten umso weniger informiert werden, je häufiger sie soziale Medien nutzen, um Antworten zu finden. Da soziale Medien riesige Mengen an Infos enthalten, ist es schwierig herauszufinden, was glaubwürdig ist. Die Daten der Studie deuten darauf hin, dass junge Erwachsene möglicherweise nicht in der Lage sind, den Unterschied zwischen seriösen Quellen wie Fachleuten für psychische Gesundheit und nicht seriösen Quellen, zum Beispiel Prominenten, zu erkennen.

Besser im Internet informieren

„Dies deutet darauf hin, dass junge Erwachsene oft Infos über Angstzustände aus uninformierten Quellen suchen und erhalten, was zu Fake News darüber führen könnte, wie man mit Angstzuständen umgeht. <<<<Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Menschen im Internet mit größerer Wahrscheinlichkeit genaue Informationen finden als in sozialen Medien, aber selbst im Internet gibt es enorme Unterschiede in der Qualität der Informationen.“

„Um denjenigen, die unter Angstzuständen leiden, wirklich zu helfen, könnten Angehörige der Gesundheitsberufe, die Social-Media-Konten mit evidenzbasierten Informationen erstellen und fördern, die Verbreitung genauer Informationen verbessern“, heißt es in der Studie.

PTE/Red.