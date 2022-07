Sommer Modetrends für Männer – das trägt Mann 2022

Bermudashorts

Bermudashorts sind ein beliebter Sommer Stil für Männer und eignen sich perfekt für

heißes Wetter. Sie bestehen in der Regel aus leichtem Baumwoll- oder Leinenstoff und

sind in einer Vielzahl von Farben und Stilen erhältlich. Sie können sie mit einem T-Shirt

oder Polohemd für einen casual Look tragen oder sie mit einem Blazer oder Pullover für

einen eleganteren Look kombinieren und mit einer Sonnenbrille für Herren ergänzen.

Locker sitzende Leinenhemden

Leinen ist ein großartiger Stoff für den Sommer, weil er leicht und luftig ist. Außerdem ist

es sehr saugfähig und hält Sie bei heißem Wetter kühl und bequem. Leinenhemden sind

eine gute Wahl für den Sommer, weil sie locker und bequem sitzen und es sie wie bei

Tommy Hilfiger in vielen verschiedenen Farben und Stilen gibt. Sie können sie je nach

Vorliebe mit oder ohne Einstecktuch tragen und sie zu einer Vielzahl von Bottoms

kombinieren.

Poloshirts

Poloshirts sind ein Klassiker unter den Sommer Kleidungsstücken für Männer. Sie

bestehen in der Regel aus Baumwolle oder Leinen und sind in einer Vielzahl von Farben

und Stilen erhältlich. Poloshirts sehen gut aus, wenn sie mit Jeans, Chinos oder

Bermudashorts kombiniert werden. Sie können sie auch unter einem Pullover oder Blazer

tragen, wenn es kühler wird.

Cut Outs

Cut Outs sind ein weiterer Trend für den Sommer, der 2022 populär wird. Cut Outs sind

Öffnungen oder Einschnitte in der Kleidung, die entweder dekorativ oder funktionell sein

können. Cut Outs können in Form von Ärmeln, Halsausschnitten oder auch

Beinausschnitten gestaltet sein. Sie sind eine großartige Möglichkeit, Ihren Körper zu

zeigen und gleichzeitig Abkühlung zu finden.

Cardigans

Die schlichten Strickjacken, die sich mittig zuknöpfen lassen, sind ein weiterer

Sommertrend und werden immer beliebter bei Männern. Am besten kombiniert man sie

mit einem Hemd oder, Jil Sander macht es vor, trägt sie offen über einem Poloshirt.

Cardigans können aus Leinen, Baumwolle oder Wolle hergestellt werden und sind in einer

Vielzahl von Farben und Stilen erhältlich.

Canvas-Sneakers

Canvas-Sneakers sind ein weiterer Sommerklassiker für Männer. Sie sind bequem, luftig

und passen zu fast jedem Outfit. Canvas-Sneakers gibt es in vielen verschiedenen

Farben, aber weiß ist die beliebteste Farbe für den Sommer. Sie können sie zu Jeans,

Chinos oder Shorts tragen.

Der Sommeranzug

Anzüge sind im Sommer nicht unbedingt das erste, woran man denkt, aber sie können

eine großartige Wahl sein, wenn es um die richtige Veranstaltung geht. Der Schlüssel zum

Tragen eines Anzugs im Sommer ist es, ihn in einem leichten Stoff wie Leinen oder

Baumwolle herzustellen. Sie können auch ein Hemd mit lockerer Passform und kurzen

Ärmeln tragen, um Abkühlung zu finden. Auf dem Laufsteg sah man für den

Sommeranzug viel Weiß und Pastelltöne, aber Sie können auch dunklere Farben wählen,

wenn Sie möchten.

Knallbunte Shorts

Wenn Sie Ihrer Sommergarderobe einen farbigen Akzent geben möchten, sind knallbunte

Shorts eine gute Wahl. Sie können sie zu einem T-Shirt, Poloshirt oder Hemd tragen und

sie mit Sneakers oder Canvas-Sandalen kombinieren. Auf jeden Fall werden Sie damit

hervorstechen.

Vintage Sandalen

Die perfekte Ergänzung zum Leinenhemd oder der luftigen Sommerhose sind Vintage-Sandalen. Damit sind offene Ledersandalen gemeint, die an klassische römische oder griechische Sandalen erinnern. Diese Sandalen sind bequem und luftig und eignen sich perfekt für einen Tag am Strand oder in der Stadt.

Sonnenhut

Ein Sonnenhut ist ein tolles Accessoire für den Sommer, das sich mit fast immer ganz gut

kombinieren lässt. Ob Strohhut, Panamahut, Fedora Hut, der Bucket-Hat, der richtige Hut zu

deinem Stil ist ein echter Eyecatcher.

Boots

Boots sind im Trend. Die Cowboystiefel finden vielseitig anklang und auch Thebe Magugu hat sie in seiner Sommer Kollektion. Kombiniert mit dem klassischen Hut, Gürtel und Hemd ist dieser Trend ein wahrer Hingucker.

Mit diesen Tipps bleiben Sie den ganzen Sommer über cool und stilvoll. Denken Sie einfach daran, Spaß an Ihrer Mode zu haben und mit neuen Trends zu experimentieren. Schließlich ist der Sommer die perfekte Zeit, um etwas Neues auszuprobieren. Also geh raus und mach das Beste draus!

*entgeltliche Einschaltung