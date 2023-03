Snapchat startet Künstliche Intelligenz „My AI“

Der Instant-Messaging-Dienst Snapchat fügt für sein neues Feature „My AI“ neue OpenAI-Chatbot-Fähigkeiten hinzu. Das Feature, das noch diese Woche integriert werden soll, steht derzeit nur kostenpflichtig zur Verfügung. Die Kosten betragen laut dem Unternehmen 3,99 Dollar (rund 3,70 Euro) für Subscriber von Snapchat Plus. Laut Snap-Gründer und -CEO Evan Spiegel sollen die Nutzer zusätzlich zur täglichen Kommunikation mit Freunden und Familie jeden Tag mit der KI unterhalten werden.

Konversationen gespeichert

User können My AI mit einer Bezeichnung versehen und das Wallpaper für den Chat mit dem Feature anpassen. Die Kommunikation mit My AI funktioniert ähnlich wie ein Chat mit ChatGPT. Das Feature kann bei Bedarf eine Notiz schreiben, mit der man seiner Liebe zu jemandem Ausdruck verleiht, oder auch einen Ablauf für eine Nacht zum Ausgehen erstellen. Anders als ChatGPT jedoch arbeitet My AI nicht wie eine Suchmaschine. Das Feature ist vielmehr darauf ausgerichtet, einer Person innerhalb von Snapchat eine Nachricht zu schicken, wie man es auch bei seinen Freunden machen würde.

Laut Snapchat werden alle Konversationen mit My AI gespeichert, um das Produkt zu verbessern. Dessen sollten sich User bei der Nutzung bewusst sein. Feedback an My AI ist über das Drücken und Halten jeder Nachricht möglich. Snapchat ist eine der ersten Social-Media-Plattformen, die von Foundry Gebrauch macht. Dieses Tool ermöglicht es Unternehmen, ChatGPT zu nutzen. Snapchat hat eigenen Angaben nach monatlich über 750 Mio. aktive User. 75 Prozent entfallen in mehr als 20 Ländern auf Personen zwischen 13 und 34 Jahren. Trotzdem hat das Unternehmen zu kämpfen. My AI könnte die Zahl der zahlenden Abonnenten erhöhen, so das Kalkül.

PTE/Red.