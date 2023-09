Smarter Roboter „Digit“ wird Arbeitskollege

Die „RoboFab“, die Agility Robotics im Salem baut, nähert sich der Vollendung. Vom nächsten Jahr an wird sie jährlich mehr als 10.000 humanoide Roboter ausliefern, die speziell auf die Zusammenarbeit mit Menschen ausgelegt sind. „Digit“, wie die 175 Zentimeter große Maschine genannt wird, wiegt rund 65 Kilogramm. Der zweibeinige Geselle ist mit bemerkenswerten Fähigkeiten ausgestattet und auf Vielseitigkeit ausgelegt. Er verfügt über klauenartige Greifhände, die Lasten von bis zu 16 Kilogramm handhaben können.

Außergewöhnliche Flexibilität

Das markante Bein-Design, das an einen Vogels erinnert, verleiht Digit außergewöhnliche Flexibilität und ermöglicht ihm, vor Regalen in die Hocke zu gehen, um Gegenstände herauszuholen. Damit ist er ideal für die nahtlose Zusammenarbeit mit Menschen in einer Vielzahl von Arbeitsumgebungen geeignet, so die Entwickler.

Geht die Energie der Bordbatterie zur Neige, marschiert der Roboter selbstständig zu einer Ladestation. Pro 24 Stunden gehen dafür acht Stunden drauf, sodass er täglich 16 Stunden lang aktiv sein kann. Digit ist mit einem „Large Language Model“ ausgestattet. Das ist ein generatives Sprachmodell auf Basis Künstlicher Intelligenz. Es basiert auf neuronalen Netzwerken kann natürliche Sprache verstehen, verarbeiten und generieren.

Autonome Be- und Entladung

Die Robotermodelle werden mit riesigen Textmengen trainiert und haben teils mehrere hundert Mrd. Parameter. Digit kann sich aufgrund eines verbalen Befehls sogar selbst umprogrammieren. Um sich zu orientieren, ist er mit Kameras und LiDAR ausgestattet. Dieses hochpräzises laserbasiertes System dient der Abstandsmessung.

Zu den ersten Aufgaben von Digit gehören Aktivitäten wie der Transport von Kisten und Behältern innerhalb der eigenen Fabrik und den Produktionsstätten von Erstkunden. Auf mittlere Sicht soll er selbstständig Lastwagen be- und entladen. Als weitere Aktionsfelder bietet sich die Kommissionierung an, also das Zusammentragen von bestellter Ware, sodass sie verpackt und verladen werden kann.

PTE/Red.