Skills: Renate Skoff gestorben

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Paul Sills hob Renate Skoff 1984 die Agentur aus der Taufe und gab ihr den Namen Skills in Public Relations. Auch nach der Fusion mit Short Cut Internet Marketing zu The Skills Group im Jahre 2000 drückte sie als Miteigentümerin und Geschäftsführerin der Agentur ihren Stempel auf, bis sie sich 2007 zurückzog.

1975 war Skoff Mitbegründerin und langjährige Generalsekretärin des Public Relations Verbandes Austria (PRVA), treibende Kraft bei der Gründung des Österreichischen PR-Ethikrates und Lehrbeauftragte am Publizistik-Institut der Universität Wien. 2017 wurde sie als erste Österreicherin in die „PR Hall of Fame“ des internationalen PR-Branchenverbandes ICCO (International Communications Consultancy Organisation) aufgenommen.