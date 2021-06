ServusTV startet Fußball-Serienprojekt

Das Thema „Fußball und seine Machenschaften“ steht im Fokus eines internationalen Serienprojekts von ServusTV. Angeblich laufen die Dreharbeiten für die achtteilige fiktionale Produktion „Das Netz“ mit Tobias Moretti seit Anfang Juni. Weitere teilnehmende Länder sind Deutschland, Spanien und Italien. Ausgestrahlt wird die Österreich-Serie zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im Spätherbst 2022 bei ServusTV. „Ein länderübergreifendes, inhaltlich vernetztes Serienprojekt wie ‚Das Netz‘ ist ein absolutes Novum am europäischen Fernsehmarkt, das man in der Form zunächst von den globalen Big Playern wie Netflix & Co. erwarten würde“, so ServusTV-Intendant Ferdinand Wegscheider.

APA/Red.