Senegal warnt Sender France 24 vor „tendenziöser“ Berichterstattung

Die Regierung des Senegal hat den halbstaatlichen französischen Fernsehsender France 24 wegen seiner Berichterstattung über die Politik des westafrikanischen Landes verwarnt. Das Kommunikationsministerium warf dem Sender am Samstag eine „unethische, unausgewogene, tendenziöse und subversive Behandlung von Informationen“ vor.

Wenige Tage zuvor hatte der Sender ein Interview mit dem unter Hausarrest stehenden und zu Haft verurteilten Oppositionsführer Ousmane Sonko ausgestrahlt. In dem hat dieser das Land unter Präsident Macky Sall unter anderem mit einer Diktatur verglichen.

Sall hatte am vergangenen Montag seinen Verzicht auf eine Kandidatur für eine dritte Amtszeit verkündet, die Gegner als verfassungswidrig sehen. Anfang Juni starben bei Krawallen nach der Verurteilung Sonkos mindestens 16 Menschen, teils durch Schusswaffen. Die Polizei sprach von unbekannten Kriminellen, die sich unter Demonstranten gemischt hätten. Opposition und Journalisten, unter anderem von France 24, sahen dagegen Hinweise darauf, dass Bewaffnete in Zivil teils an der Seite von Sicherheitskräften agierten und unbehelligt blieben.

Die Regierung warf dem Nachrichtensender vor, „die Kommunikation der senegalesischen Polizei zu diskreditieren“ und forderte ihn auf, „künftig davon abzusehen, dem Ruf Senegals durch tendenziöse Informationen zu schaden“. Man „erinnere daran“, dass ausländische Medien denselben Gesetzen wie senegalesische Medien unterlägen. Eine Reaktion des Senders lag zunächst nicht vor.

Dem Auslandssender France 24 wurde bereits in Senegals Nachbarland Mali und dem angrenzende Burkina Faso nach kritischen Berichten das Senderecht entzogen. Jene beiden Länder werden allerdings nach Putschen vom Militär regiert, das antifranzösische Einstellungen der Bevölkerung gegen die Ex-Kolonialmacht schürt. Der Senegal gilt als stabile Mehrparteiendemokratie und hat seit seiner Unabhängigkeit anders als viele Nachbarn keinen Umsturz oder Konflikt erlebt. Der seit 2012 amtierende Sall hat gute Beziehungen zu Paris.

