Screenforce stößt auf Bewegtbild an

Nach vielen virtuellen Treffen genoss man es wieder, sich von Angesicht zu Angesicht zu treffen. Noch dazu, wo TV linear und zeitversetzt sozusagen einen zweiten Frühling feiert. Passend dazu hat man auch moderne Methoden für zielgerichtete Werbung entwickelt. Zum Beispiel TV-Load. Dabei handelt es sich um ein Tool, mit dem die Spots in Werbeblöcken anhand der aktuell zusehenden Zielgruppe zusammengestellt werden. Grundlage dafür bilden Return-Path-Daten von HbbTV-Geräten.

Beim Sommerheurigen machte Screenforce Österreich-Sprecher Walter Zinggl (IP) auch gleich neugierig auf die Entwicklung: „Alle 35 Screenforce-Sender treten in diesem Herbst mit einem fulminanten Programm und attraktiven technologischen Innovationen an, welche die werbetreibende Wirtschaft noch effektiver mit ihrer Zielgruppe vernetzen. Die Weltneuheit TV-LOAD aus Österreich macht große Schritte und bietet Werbetreibenden bereits im kommenden Jahr eine neue Targeting-Qualität im absolut sicheren und positiven TV-Umfeld. Trotz aller Challenges blicken wir mit Optimismus in den Total-Video-Herbst“.

Der gemütliche Abend wurde musikalisch von Magdalena Wawra begleitet, die das Wienerlied neu interpretierte.

Mit Zinggl stießen unter anderem Josef Almer (Goldbach), Oliver Böhm (ORF-Enterprise), Thomas Gruber (ATV), Joanna Jarosz-Bahr (Servus TV), Michael Stix (ProSiebenSat.1 PULS 4), Maria Emilia Alvarez (Sanofi Aventis), Marcela Atria (Atrium Consulting), Maria Bierbaumer (Publicis Media), Thomas Bokesz (IPG Mediabrands), Andreas Cieslar (Donau Allgemeine Versicherung), Kathrin Feher (ORF-Enterprise), Thomas Fiedler (42 Vienna), Walter Fink (Sky), Uta Focke (Initiative Media), Christopher Haberlehner (ORF-Enterprise), Cornelia Hartl (IP), Petra Hruska (UM Panmedia), Nina Kaiser (4Gamechangers), Susanne Koll (OMD Mediaagentur), Markus Latzka (Wirz Werbeagentur), Andreas Martin (Porsche Media & Creative), Claudia Ostermann-Schabata (IP), Susanne Ostertag (Microsoft), Elisabeth Plattensteiner (Mediacom), Simone Ratasich (IP), André Rathammer (Adverserve), Matthias Seiringer (ORF-Enterprise), Anton Siegl (Velux), Karin Silberbauer (Agrarmarkt Austria Marketing), Martin Spatz (Stada Arzneimittel), Peter Strutz (ProSiebenSat.1 PULS 4), Bernhard Wachtler (Bet at Home), Karl Welles (IPG Mediabrands), Georg Wernicke (ServusTV) sowie Silvia Ziemkendorf (Velux) an.