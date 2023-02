SchauTV wird zu Kurier TV

Die Medienbehörde KommAustria hat der Umbenennung laut einem Kurier-Artikel zugestimmt. „Wir rücken mit unseren Inhalten als Kurier TV näher an die Themen der Tageszeitung sowie der Magazine, um unsere Inhalte noch abwechslungsreicher zu gestalten“, hielt Programmleiter Marcel Schachinger fest. Dennoch soll der Sender des Kurier Medienhauses seinen Wurzeln treu bleiben. „Seit Anbeginn stehen wir für regionales Infotainment und Geschichten aus der Ostregion. Dazu kommen ab sofort auch österreichweite Themen, die wir in neue TV-Formate gießen“, so Kurier TV-Geschäftsleiter Matthias Hranyai.