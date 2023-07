Sapphire steckt über eine Milliarde Dollar in KI-Start-ups

Der Wagniskapitalgeber Sapphire Ventures setzt bei seinen Investitionen verstärkt auf Künstliche Intelligenz (KI). Seine Firma wolle mehr als eine Milliarde Dollar in Start-ups aus diesem Bereich stecken, kündigte Firmenchef Jai Das bei einer Konferenz am Dienstag an. Das Geld komme sowohl aus bestehenden Fonds als auch aus Barreserven, für die nach Investitionsobjekten gesucht werde. Sapphire Ventures ist eine frühere Tochter des deutschen Softwarekonzerns SAP.

„KI ist wirklich bahnbrechend, weil sie die Art und Weise beeinflusst, wie neue Software entwickelt wird“, fügte Das bei der Konferenz Reuters Momentum hinzu. „Das ist nicht nur ein Engagement in Dollar, sondern auch die Zusage, dass wir die Infrastruktur innerhalb des Unternehmens aufbauen werden, um KI-Unternehmen zum Erfolg zu verhelfen.“

Sogenannte Generative KI beherrscht seit der Vorstellung von ChatGPT Ende 2022 die Schlagzeilen. Weltweit überschlagen sich Unternehmen mit der Ankündigung von KI-Funktionen für ihre Produkte. Dem Datenanbieter Pitchbook zufolge wurden allein in den vergangenen sechs Monaten 40 Milliarden Dollar in Start-ups aus diesem Sektor gepumpt. SAP-Chef Christian Klein sieht in KI einen Wachstumstreiber für sein Unternehmen. Der deutsche Konzern ist den Angaben zufolge in einigen Sapphire-Fonds engagiert. Dadurch kommt er in Kontakt mit aufstrebenden Firmen und neuen Technologien. Sapphire Ventures verwaltet derzeit ein Vermögen von 78 Milliarden Dollar und investiert pro Jahr in etwa 1.000 Start-ups.

APA/Red.