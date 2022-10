Samsung: Umsteigen mit Influencern

Im Mittelpunkt stehen vier Influencer, die in verschiedenen Bereichen ihre Community aufbauten. Da ist etwa Fabio Wibmer. Ein Ass auf dem Rad, der seine Stunts möglichst spektakulär seinen Followern vermitteln will. Paula dagegen ist im Bereich Schönheit unterwegs. Und gibt unter anderem Make-up Tutorials. Während Sona Grant für ihre Zielgruppe gerne die Geige auspackt.

Sie alle loben vor allem ein Feature der neuen Galaxy Z-Serie: Die Kamera. Und die Nachbearbeitung der Filme, die mit der neuen Serie deutlich erleichtert wurde. Zudem sind die Handys zusammenklappbar und erleichtern so die Aufnahmen.

Die Kampagne will unter dem Motto iSwitched die Zielgruppe zum Umsteigen auf die neue Serie bewegen. Dazu ist man nicht nur digital und auf Social Media unterwegs, sondern auch in Printmedien, Out of Home und Digital Out of Home.

Die von Publicis Media Austria und Cheil Austria in Zusammenarbeit mit MXR Productions konzipierte Kampagne umfasst zudem drei Wochen Full Branding des Urban-Loritz-Platzes am Wiener Gürtel.