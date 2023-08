Samson Druck verstärkt Marketing

Zu ihren Aufgaben zählen unter anderem die Bearbeitung und Kreation von Marketingmaterial on- und offline, Content Creation und die Betreuung aller Social-Media-Kanäle, Pressearbeit sowie Unterstützung im Recruiting neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Brugger startete ihre Karriere in einem 4-Stern-Hotel in London. Zurück in Österreich zog es sie in ihre Heimat Osttirol, wo sie im Hotel und Restaurant ihrer Eltern verschiedene Positionen bekleidete. Darunter auch in den Bereichen Marketing und PR sowie Personalmanagement.