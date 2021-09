Samariterbund lanciert Sozialkampagne

Pflege zu benötigen, so die Hilfsorganisation in einer Aussendung, heiße nicht, sich aufzugeben, sondern mit Unterstützung sein Leben weiterzuleben – und das selbstbestimmt. Gemeinsam mit der Agentur d.signwerk wurde ein Weg gefunden, die Werte und Angebote, die in den Samariterbund-Pflegekonzepten stecken, auch für die breite Öffentlichkeit darzustellen. Seit 13. September sind zwei Sujets auf Plakatflächen zu sehen. Das Thema Pflege soll auch auf anderen Medienkanälen des Samariterbundes Präsenz zeigen. Zentrales Thema der Pflege sei und bleibe der Mensch. Und dieser stehe beim Samariterbund im Mittelpunkt: pflegebedürftige Personen, ihre Angehörigen und alle Mitarbeiter im Pflegedienst.

PA/Red.