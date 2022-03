Russland: Instagram-Aus ruiniert Einkommen

Das Verbot zahlreicher großer Social-Media-Plattformen macht nicht nur den Menschen in Russland, sondern auch den inländischen Unternehmen schwer zu schaffen. So sind viele von ihnen stark auf Instagram angewiesen, um ihr Einkommen zu generieren. Das betrifft unter anderem Fotografen, Künstler, Ladenbesitzer, Content-Vermarkter und Influencer. Laut Brand Analytics fielen die russischsprachigen Beiträge auf der Bild-Sharing-Plattform zwischen dem 24. Februar – dem Tag der Invasion – und dem 24. März um 30 Prozent.

„Facebook und Instagram gehören zu Meta, einer in Russland als solche anerkannten extremistischen Organisation“, heißt es auf der Homepage von Brand Analytics, auf der auch systemkonform von „Sonderaktion“ statt „Krieg“ die Rede ist. Die Zahl der aktiven Nutzer von Instagram ging im Betrachtungszeitraum um 31 Prozent zurück, berichtet Brand Analytics. Die Nutzung von Facebook und Twitter, die Anfang des Monats ebenfalls verboten wurden, reduzierte sich ebenfalls, jedoch mit einer geringeren Rate, während russische Social-Media-Plattformen wie „Vkontakte“ mit einem Plus von elf Prozent und Telegram um sechs Prozent einen Anstieg beim Datenvolumen verzeichnen.

Die Zahl der Autoren bei Telegram stieg um 23 Prozent, VKontakte verzeichnete ein Plus von 14 Prozent und die ebenfalls russische Plattform „OK“ lag bei plus sechs Prozent. Die chinesisch basierte Plattform TikTok, die unter anderem in den USA boomt, ist in der GUS noch nicht so recht angekommen. Unter „Anzahl der aktiven russischsprachigen Autoren pro Tag“ versteht Brand Analytics die Zahl derjenigen, die am entsprechenden Tag mindestens eine Nachricht, Geschichte, einen Kommentar oder einen Repost veröffentlicht haben. Die Untersuchung schließt die Aktivität von Spambots auf der Telegram-Plattform aus, die über 30 Prozent des Datenverkehrs der Plattform ausmacht. Erfasst wurden mehr als 4,5 Mrd. russischsprachige Social-Media-Nachrichten.

Pressetext/Red.