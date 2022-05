RTL: Umsatz und Streaming-Zahlen steigen

Der deutsche Fernsehkonzern RTL kann auf ein sehr erfolgreiches erstes Quartal 2022 zurückblicken. Sowohl die Erlöse als auch die Zahl der Abonnenten auf den Streaming-Plattformen des Senders gingen nach oben. So stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,3 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro, wie die Bertelsmann-Tochter am Freitag in Luxemburg mitteilte. Unter anderem konnte der Konzern von ihrem als „Fremantle“ bezeichneten Geschäft mit der Produktion von Sendungen profitierten. Aber auch die Übernahmen des Magazingeschäfts von Gruner + Jahr und Super RTL zeigten sich als durchaus lukrativ.

Die Anzahl der zahlenden Abonnenten auf RTLs Streaming-Plattformen stieg um satte 60 Prozent zum Vorjahresquartal. RTL+ (3,2 Millionen), früher als TVNOW bekannt, und der niederländische Dienst Videoland (1,14 Millionen) kamen dabei Ende März auf insgesamt 4,31 Millionen zahlende Kunden.

APA/Red.