RTL Deutschland startet Initiative zum Thema LGBTIQ+

Im Rahmen einer „Woche der Vielfalt“ stellt RTL Deutschland vom 20.bis zum 26. Juni das Thema LGBTIQ+* in den Mittelpunkt seiner Inhaltsangebote. Die angestrebte Themenwoche mit Fokus auf geschlechtlicher Identität und sexueller Orientierung stellt den Auftakt zur neuen Diversity-Initiative „Vielfalt verbindet“ dar. Marie-Fee Taube, Director Sustainability RTL Deutschland: „Ein bekanntes Zitat lautet ‘Diversity is being invited to the party. Inclusion is being asked to dance‘. Unser Programm ist eine aktive Tanzaufforderung: Wir möchten Haltung durch Unterhaltung und journalistische Angebote schaffen – konkret bedeutet das: Mehrwert und Möglichkeiten des Diskurses schaffen. Wir vermitteln und betreiben Storytelling mit Feingefühl & Respekt und beziehen sowohl für interne als auch externe Programmpunkte eng unser konzernweites LGBTIQ+-Netzwerk be.queer ein.“

RTL Deutschland will künftig gemeinsam mit den Partnern der Bertelsmann Content Alliance regelmäßig Aufmerksamkeit für Diversity-Themen schaffen und für Gemeinschaft, Toleranz sowie Gleichberechtigung eintreten. Mit der Initiative „Vielfalt verbindet“ will das Medienhaus aufzeigen, dass Vielfalt – in all ihren Erscheinungen – elementar für eine offene Gesellschaft ist. Mirijam Trunk, Chief Sustainability und Diversity Officer RTL Deutschland: „Vielfalt verbindet. Dieser Erkenntnis, die sich in unseren Inhalte-Angeboten seit langem widerspiegelt, jetzt eine ganz große Bühne zu geben, ist für uns bei RTL Deutschland ein echtes Herzensprojekt. Wir freuen uns sehr darauf, künftig regelmäßig Schlaglichter auf Diversity-Themen zu werfen, in unserer ‚Woche der Vielfalt‘ und darüber hinaus. Denn Engagement für Vielfalt in all ihren Ausprägungen ist Teil unseres Selbstverständnisses.“

Die Vielfaltswoche bei RTL Deutschland im Überblick: Bei RTL feiert das Showformat „Viva la Diva – Wer ist die Queen?“ in der Primetime Premiere. Die Nachrichten- und Magazinsendungen berichten in ihren Beiträgen umfangreich über LGBTIQ+ Themen: Unter anderem wird ein „Nachtjournal-Spezial“ den Umgang mit Mitgliedern der LGBTIQ+ Community im WM-Gastgeberland Katar kritisch beleuchten. In der Wochenserie „Das Leben ist bunt“ setzt sich Bella Lesnik journalistisch mit dem Thema der Vielfalts-Woche auseinander, ebenso Reporter Lutz Harbaum in einem eigens für die Woche produzierten Rapsong. In Zusammenarbeit mit der UFA wird die Woche auch in den wochentäglichen RTL-Serien „GZSZ“, „Unter uns“ und „Alles was zählt“ eine Rolle spielen. VOX zeigt unter anderem ein Gay-Special der „Shopping Queen“, am 26.6. außerdem eine Sendung „Das perfekte Promi Dinner“ zum Thema Vielfalt sowie in der Woche vom 20. bis 24.6. „Das perfekte Dinner“ mit fünf Kandidat:innen aus der LGBTIQ+-Community. RTL+ präsentiert am 14.6. den Auftakt zur zweiten Staffel der preisgekrönten lesbischen Dating-Show „Princess Charming“. Das Print-Magazin GEO Wissen veröffentlicht im Juni ein Sonderheft zum Thema LGBTIQ+. Auch weitere Marken wie STERN, BRIGITTE, BRIGITTE WOMAN, GUIDO und GALA widmen sich der Vielfaltswoche mit unterschiedlichen Beiträgen, Interviews und Reportagen. Bei AUDIO NOW geht unter anderem der Podcast „Herzfarben“ mit Brix Schaumburg in seine zweite Staffel, die Sender von RTL Radio Deutschland greifen in ihrer Berichterstattung ebenfalls verstärkt LGBTIQ+ Themen auf.

PA/ Red.