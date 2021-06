RTL darf Super RTL komplett übernehmen

RTL darf den bisher gemeinsam mit der Walt Disney Company betriebenen deutschen Kinder- und Familiensender Super RTL komplett übernehmen. Das deutsche Bundeskartellamt hat am Freitag den Zusammenschluss der Sender freigegeben. RTL hält bereits 50 Prozent der Anteile und will die restlichen 50 Prozent von Disney kaufen. RTL will mit dem Schritt auch das eigene Wachstum im Streaming-Markt unterstützen.

„Die Übernahme der Disney-Beteiligung an Super RTL durch die RTL Group führt nicht zu einer erheblichen Verschlechterung der Wettbewerbsbedingungen“, sagte Kartellamtspräsident Andres Mundt laut Mitteilung. RTL habe zwar zusammen mit ProSiebenSat.1 eine beachtliche Marktposition im Bereich Fernsehwerbung. Durch die Übernahme werde diese Position aber nicht entscheidend verbessert. Vom Ausscheiden des Konkurrenten Disney bei Super RTL könne „auch eine gewisse Förderung des Wettbewerbs ausgehen“.

APA/Red.