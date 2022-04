Reporter ohne Grenzen mit neuem Präsidenten

Der Kommunikationswissenschafter folgt damit auf die verstorbene langjährige Präsidentin der Österreich-Sektion Rubina Möhring. Hausjell, der die Funktion bereits interimistisch innehatte, will „mit diesem starken Team im Geiste Möhrings sich schwerpunktmäßig gegen weitere Verschlechterungen der Pressefreiheit in ost- und südosteuropäischen Ländern sowie in Österreich einsetzen und Schritt für Schritt für bessere Bedingungen für freien Journalismus engagieren“, wie er der APA mitteilte. Stellvertreterinnen und Stellvertreter des 62-Jährigen sind Erhard Stackl, Corinna Milborn und Julia Herrnböck. Bekannt ist die Medienfreiheitsorganisation unter anderem für den jährlich erscheinenden Pressefreiheitsindex. Heuer wird er am Welttag der Pressefreiheit, dem 3. Mai, präsentiert.