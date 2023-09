Regulierungsbehörde geht gegen Fake-Anrufe aus dem Ausland vor

Fake-Anrufe mit einer österreichischen Nummern aus dem Ausland sollen in Zukunft automatisch geblockt werden. Das sieht eine noch für heuer geplante Novelle der Telekom-Regulierungsbehörde RTR vor. Das ORF-Frühjournal hatte am Freitag berichtet, Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) versicherte in einer Aussendung: „Wir gehen gegen Rufnummernmissbrauch vor!“

Beim so genannten Spoofing werden Anrufe von einer österreichischen Rufnummer aus dem Ausland getätigt – dahinter verbirgt sich jedoch ein Betrüger. Die Nummern können jedoch nicht einfach gesperrt werden, da die meist ahnungslosen Besitzer diese sonst verlieren würden. „Der Verordnungsentwurf der Regulierungsbehörde sieht daher vor, dass österreichische Betreiber bei Anrufen aus dem Ausland mit österreichischen Rufnummern eine Verifizierung der Rufnummer vornehmen müssen. Wenn ein Missbrauchsfall vorliegt, dann darf der Anruf nicht zugestellt werden“, so Tursky.

APA/Red.