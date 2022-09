RegionalMedien Wien starten Nachrichtensendung

Das neue Videoformat der RegionalMedien wird nicht nur auf MeinBezirk.at/Wien, sondern auch auf TikTok und Instagram zu sehen sein. „Wir brennen für regionale Berichterstattung und werden diese mit Flashback einem noch breiteren Publikum zugänglich machen. Die Menschen möchten wissen, was in ihrem direkten Lebensumfeld passiert“, so Chefredakteurin Barbara Schuster zum neuen Auftritt.

„Mit unserem Flashback wächst unser Bewegtbildangebot um ein neues Format. Unser bunter Themenmix soll unsere Leser:innen und Zuseher:innen dazu einladen, ihren Bezirk und Wien noch besser kennenzulernen“, so Maximilian Spitzauer, Videoverantwortlicher der RegionalMedien Wien.