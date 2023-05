Ratenzahlung treibt US-Bürger in Schuldenfalle

Laut einer neuen Umfrage des US-Finanzportals LendingTree nutzen US-Bürger zunehmend Apps für „Kaufe heute, bezahle später“ (BNPL), um den täglichen Bedarf an Lebensmitteln und anderen häufig benötigten und auch hochwertigen Waren zu decken. Grund dafür ist die hohe Inflation. „Buy now, pay later“ (BNPL) ist die feiner klingende Umschreibung von Ratenkäufen. Der Erhebung nach haben bereits 46 Prozent der Verbraucher in diesem Jahr BNPL genutzt. 2022 waren 43 Prozent und 2021 rund 31 Prozent. Befragt worden sind 2044 US-Verbraucher im Alter von 18 bis 77 Jahren.

Überbrückung bis zum Gehalt

Der Studie nach nutzen 46 Prozent der Verbraucher die Zahlungsmethode für den Kauf von Kleidung, Schuhen und Accessoires. Wohnmöbel und -geräte liegen mit 34 Prozent auf Platz zwei. Es folgen Technologie- und Schönheitsprodukte mit 27 beziehungsweise 26 Prozent. 21 Prozent nutzen das Ratenangebot für den Kauf von Lebensmitteln, und 27 Prozent nehmen die Kredite als Überbrückung zum nächsten Gehaltsscheck.

Die BNPL-Option ähnelt einem Privatkredit, der innerhalb eines bestimmten Zeitraums in gleichen Raten zurückgezahlt werden muss. Diese Zahlungsform ist oft zinslos, solange die Zahlungen vollständig und pünktlich erfolgen, was sie zu einer vermeintlich attraktiven Alternative zu Kreditkarten macht. Doch mehr als die Hälfte der Nutzer hat einen BNPL-finanzierten Kauf bereits bereut. Bei verspäteter Zahlung hagelt es Verzugskosten. Zudem gerät die Kreditwürdigkeit in Gefahr.

Auch Apple macht jetzt mit

BNPL-Dienste sollen die Verbraucher dazu ermutigen, mehr zu kaufen und mehr Kredite aufzunehmen, was dazu führen kann, dass Kreditnehmer innerhalb kurzer Zeit mehrere dieser Apps nutzen und die Kredite möglicherweise nicht zurückzahlen können, warnt die staatliche Verbraucherschutzorganisation Consumer Financial Protection Bureau. Auf dem US-Markt gibt es mehrere BNPL-Apps, etwa von Klarna, Affirm, Afterpay und Sezzle. Die zunehmende Nutzung zieht nun auch Player wie Apple seit Ende März mit „Apple Pay Later“ an.

PTE/Red.