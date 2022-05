Raiffeisen: Besser geht immer

Denn der Slogan Besser geht immer hängt über der Kampagne. Egal, ob man asiatisches Food zubereitet oder das Zimmer säubert, etwas fällt einem immer noch ein. So erging es auch Raiffeisen. Die Bank überarbeitete ihr Online-Banking Tool Mein Elba. Das will man nun werblich an die große Glocke hängen. Im TV, Online, Out of Home, Print, Radio und natürlich Social Media.