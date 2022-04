Normalerweise läuft es oftmals umgekehrt: TV-Sendungen werden in den USA erfunden und dann für den europäischen Markt abgekupfert. Viele dieser ami-inspirierten Shows laufen auch nach wie vor sehr erfolgreich im deutschsprachigen Fernsehen. Nun hat Amerika das mit einem Ableger des „Eurovision Song Contest“ (ESC) ebenfalls ausprobiert. Das traurige Ergebnis: Der „American Song Contest“ hatte vergangenen Montag nur noch rund 1,5 Millionen Zuseher auf dem großen Sender NBC. Zum Vergleich: Die langjährige, aber immer noch erfolgreiche Casting-Show „American Idol“ (ABC) verfolgten zur gleichen Zeit etwa 5,6 Millionen Zuschauer. Hierzulande wird der amerikanische Song Contest auf ServusTV übertragen – was sich ebenfalls als Flaute entpuppte. Durchschnittlich sahen sich 23.000 Österreicher die Show an.

Der „American Song Contest“ (ASC) hat laut auf der Branchenseite „TV Series Finale“ veröffentlichen Zahlen des Marktforschungsunternehmens Nielsen über die Wochen immer mehr Fans verloren: Nach 2,9 Millionen zum Start sahen demnach in der Folgewoche noch 1,9 Millionen und in Woche drei nur noch 1,6 Millionen Leute zu. Bei der vierten Vorrunde schalteten 1,4 Millionen Menschen ein. Bei ServusTV verhält es sich etwas anders. Die Durchschnittsreichweite legte von der 1. Vorrunde (ca. 18.000) bis zur 4. Vorrunde (ca. 33.000) zu. Auch der Marktanteil (12+) steigerte sich von ca. 1,0 Prozent zu Beginn auf zuletzt 1,9 Prozent. Übertragen werden die Shows von ServusTV dienstags um 22 Uhr – allerdings mehrere Tage zeitversetzt.

Nach den fünf Vorrunden folgen bei dem Ableger des seit 1956 in Europa ausgestrahlten Spektakels zwei Halbfinals und ein Finale am 9. Mai. Moderiert wird die Show vom Rapper Snoop Dogg und Sängerin Kelly Clarkson. Zu den prominenteren Teilnehmern zählten unter anderem Schmusesänger Michael Bolton, der sich bereits für das Semifinale qualifizierte, sowie Macy Gray und Jewel. Die beiden konnten bisher auf Basis eines ersten Jury-Votings und einer Fan-Abstimmung keinen Platz im Halbfinale ergattern und hoffen nun auf eine zweite Chance mit einem letzten Joker-Slot durch die Jury.

Übrigens: der originale „Eurovision Song Contest“ wird in diesem Jahr vom 10. bis zum 14. Mai in Turin, Italien stattfinden.

APA/Red.