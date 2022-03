Am Freitag hätten sich hochkarätige Gäste treffen sollen, um über die Zukunft der heimischen Film- und Fernsehindustrie zu sprechen (ED berichtete). Der Produzent*innentag des Verbands Österreichischer Filmproduzenten (AAFP) und Film Austria wurde nun aber aufgrund mehrerer Krankheitsfälle auf unbestimmte Zeit verschoben. Wenn es dann soweit ist, wird wohl in der Galerie Westlicht erörtert, was getan werden muss, damit Österreich nicht den internationalen Anschluss in der Branche verliert.

apa