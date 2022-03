Produzententag lotet Zukunft der Filmwirtschaft aus

Der „Produzent*innentag“ des Verbands Österreichischer Filmproduzenten (AAFP) und Film Austria findet ab 12 Uhr in der Galerie Westlicht in Wien statt und versucht im Laufe eines Nachmittags zu erörtern, was getan werden muss, damit Österreich nicht den internationalen Anschluss in der Branche verliert.

Gerhard Zeiler, Präsident von Warner Media International, eröffnet die Veranstaltung mit der Vorstellung seiner zehn Thesen zur Zukunft der audiovisuellen Industrie. Was die Politik für die Branche tun kann, ist Thema einer anschließenden Panel-Diskussion. Dabei diskutieren Medienministerin Susanne Raab (ÖVP), Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) und ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Zum Abschluss kommen ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz, Betafilm-CEO Jan Mojto und Frank Holdefried, Leiter Programmplanung, -einkauf und fiktionale Eigenproduktion bei Servus TV, zu Wort. Sie diskutieren über österreichische Geschichten und Talente im internationalen Kontext.

apa