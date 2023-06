Premiere für die Pontos S Diver

© Alexander Ch. Wulz / WISA LUX – Nathan Wildpacher bei der Präsentation der Pontos S Diver

Der gesamte Entwicklungsprozess wurde von Lidija Lijic, 5 fache Weltmeisterin im Freitauchen, begleitet und sie sprach über ihre Ambition immer an Grenzen zu gehen. Die vielseitige Sportlerin trainiert und taucht regelmäßig unter perfekten Bedingungen, egal ob in warmem Meerwasser oder in eisigen Tiefen. Ihr Leben ist geprägt von Wagemut und hartem, konsequentem Training. Mentale Stärke, Selbstvertrauen und Konzentration bilden die Grundlage, um immer wieder an die eigenen Grenzen zu gehen. Freitauchen ist nicht ohne Risiko und erfordert viel Geschick. „Bei der Entwicklung der neuen Pontos S Diver war es uns wichtig, dem Geist der ersten Generation treu zu bleiben, aber zugleich mit verschiedenen Produktverbesserungen den Leistungsumfang zu steigern. Lidija Lijic war deshalb auch die perfekte Person, um das neue Modell, das bis 30 ATM wasserdicht ist, umfangreich zu testen und das Potenzial in den Tiefen des Meeres zu überprüfen. Es war beeindruckend zu sehen, mit welcher Hingabe sie ihren Sport ausübt und ihr wertvolles Feedback mit uns teilte,“ sagt Stéphane Waser, Managing Director von Maurice Lacroix.

Grundlage für die exklusive Taucheruhr ist die 2013 präsentierte, erste Generation. Diese wurde jedoch vollständig überarbeitet und optimiert. Angelehnt an das Original behält die neue PONTOS S den Geist und das legendäre Design bei. Während der Entwicklungsphase floss das Know-how von Lidija Lijic mit ein, sie ist Mitglied der ML-Crew, Weltmeisterin und mit 5 Minuten und 43 Sekunden unter Wasser aktuelle Rekordhalterin im Freitauchen. Lidija lebt in einer Welt der Extreme, in der sie die Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit auslotet. Deshalb war sie auch die perfekte Person, um das neue Modell auf Herz und Nieren zu prüfen.

© Alexander Ch. Wulz / WISA LUX – Stéphane Waser, Mananing Director Maurice Lacroix und Lidija Liic

Bereits 2013 stellte Maurice Lacroix die erste Generation der Pontos S Diver der Öffentlichkeit vor. Einige Jahre später verlagerte sich der Fokus der Schweizer Marke aus dem Jura auf die erfolgreiche AIKON, weshalb die Produktion der PONTOS S Diver vorerst eingestellt wurde. Doch die Anfragen zu einer Neuauflage häuften sich – weshalb Maurice Lacroix nun mit einer neuen Version aufwartet. Zahlreiche bewährte Designmerkmale sind auch an der neuen PONTOS S Diver zu finden, sie führt die Leidenschaft der Marke für urban inspirierten Stil fort. Gefertigt in der Schweizer Manufaktur von Maurice Lacroix, bietet sie einen hohen wahrgenommenen Wert.

Die Uhr mit einem 42-mm-Gehäuse ist wahlweise in Edelstahl oder erstmals auch in Bronze erhältlich. Die Stunden- und Minutenzeiger sind facettiert und mit Super-LumiNova® gefüllt. Zudem ist der Minutenzeiger mit einer farbigen Umrandung versehen. Die Stunden werden durch applizierte Indexe ausgewiesen, die ebenfalls mit Leuchtmasse beschichtet sind. Zu den subtilen Änderungen des ursprünglichen Zifferblattdesigns gehört, dass die Indexe und Minutenmarkierungen nun noch schärfer und deutlicher in Erscheinung treten. Auch das Datum erhielt einen erhabenen Rahmen, der es vom Rest des Zifferblatts abhebt. Jedes Detail wurde optimiert, um eine gute Ablesbarkeit zu gewährleisten. Über eine spezielle Krone bei 2 Uhr kann der Träger die interne, drehbare Lünette einstellen. Sie ist mit einer Zählskala ausgestattet, die es ermöglicht, die unter Wasser verbrachte Zeit zu messen. Die Uhr verfügt außerdem über einen zentralen Sekundenzeiger und eine Datumsanzeige bei 6 Uhr. Über eine zweite Krone bei 3 Uhr können die verschiedenen Anzeigen eingestellt sowie das Uhrwerk aufgezogen werden. Diese neueste PONTOS S Diver wird in mehreren Varianten angeboten. Bei den Stahlmodellen steht ein schwarz gekörntes oder weiß lackiertes Zifferblatt zur Auswahl. Das auf lediglich 500 Exemplare limitierte Bronzemodell hingegen ist mit einem prächtigen, blau gekörnten Zifferblatt versehen. Die bereits erwähnte Krone bei 2 Uhr wird um einen farblich abgestimmten Ring ergänzt, der dafür sorgt, dass sie auch unter Wasser sichtbar bleibt. Herzstück der PONTOS S Diver ist das Automatikkaliber ML115. Zum Lieferumfang der Bronzeversion gehören zwei Armbänder: eines aus dunkelblauem Vintage-Leder mit dem M-Logo des Unternehmens und eines aus dunkelblauem Kautschuk mit „Maurice Lacroix“ Prägung. Zum Launch werden die Stahlmodelle mit drei farblich abgestimmten Armbändern geliefert: einem Stoffarmband mit M-Logo und zwei Kautschukarmbändern mit dem Maurice Lacroix Schriftzug in Relief. Die Uhr ist mit dem Armbandwechselsystem der Marke ausgestattet, das einen schnellen Austausch des Armbands ganz ohne Werkzeug möglich macht. Die Portos S Diver ist zurück, getestet unter extremsten Bedingungen. Das Modell ist das Ergebnis von Teamarbeit, inspiriert von Lidijas sportlichem Know-how. Der perfekte Begleiter – nicht nur für Erkundungen unter Wasser, sondern auch für das Leben in der Stadt.

Your time is now, mit Maurice Lacroix: Durch die Uhren, die in den Werkstätten der Manufaktur im schweizerischen Saignelégier zusammengebaut werden, stellt Maurice Lacroix seit beinahe 50 Jahren sein einzigartiges uhrmacherisches Savoir-faire unter Beweis. Über 15 Auszeichnungen, die die Marke im Laufe der Jahre erhielt, zeugen von ihrem innovativen, avantgardistischen und perfektionistischen Geist. Maurice Lacroix ist es dabei ein Anliegen, erschwingliche Kreationen mit ausdrucksstarkem Design und hohem wahrgenommenen Wert anzubieten. Im Jahr 2016 hat Maurice Lacroix ihr legendäres Calypso Modell aus den 1990ern unter dem Namen AIKON neu interpretiert. Die moderne AIKON ist wie geschaffen für Millennials, die gleichermaßen vernetzt, kosmopolitisch und talentiert sind. Eine ehrgeizige Generation, die die Städte erobert, ihre Energie aufzusaugen vermag und dadurch eine kontinuierliche Inspirationsquelle für das Kreativteam von Maurice Lacroix darstellt. Das Ergebnis sind aktive und urbane Zeitmesser, deren Puls im Rhythmus der Städte schlägt. Aus diesem Grund assoziiert die Uhrenmanufaktur ihr Markenimage mit einer Vielzahl von Aktivitäten, die es den Kunden ermöglicht, sich mit ihr zu identifizieren und einzigartige Erfahrungen zu sammeln.

