Preisschlacht der Streaming-Plattformen

Morgen starten im Rahmen des alljährlichen „Black Friday“–Rabattaktion auf aller Welt und in zahlreichen Branchen. Besonders in den USA herrscht hier eine regelrechte Preisschlacht. Selbst Videostreaming-Dienste springen nun auf den Zug mit auf und vergünstigen ihre Abos.

„Diese drastischen Preisreduktionen haben alle dasselbe Ziel: Sie sollen neue Abonnenten bringen in einer Zeit, in der dem Konsumenten so viele Streaming-Angebote zur Verfügung stehen wie niemals zuvor“, schreibt das US-Branchenblatt „The Hollywood Reporter“. Abgesehen von den größten Streaming-Plattformen und Marktführern Netflix und Amazon Prime Video ist der Markt mittlerweile nämlich stark fragmentiert. „Unterhalb der Top-Services bleibt es oft schwierig, eine gewisse Zahl von Kunden zu erreichen“, betonen die Experten. Dementsprechend ist es logisch, dass die Nachzügler der Branche, wie etwa Disney+, Paramount+, Hulu oder Peacock, potenzielle Neukunden mit satten Rabatten locken. Laut den Experten gehe es den Anbietern hier lediglich um schnelle Zuwächse im Kundenstamm. Ob diese Strategie langfristig zum Erfolg führen kann, sei fraglich.

72 Dollar Rabatt

Branchen-Vorreiter in Sachen Rabattangebote in diesem Jahr war Disney. Am Dienstag hatte der Konzern in seiner eigens produzierten TV-Show „Good Morning America“ einen Spezialpreis für den Streaming-Dienst Hulu angekündigt. An diesem besitzt Disney eine Mehrheit der Anteile. So wird Neukunden ein Jahresabo zu nur 0,99 Dollar (rund 88 Cent) pro Monat angeboten. Aufs Jahr gerechnet ist das ein Rabatt von satten 72 Dollar (64 Euro).

Auch der Konkurrent Peacock, der zu NBCUniversal gehört, mischt hier mit. In der Fernsehsendung „Today“ kündigte der Dienst eine Ersparnis von 50 Prozent für die ersten 6 Monate an, wenn man sich als Neukunde registriert und ein Abonnement abschließt. Aber auch Sport-Fans kommen am „Black Friday“ nicht zu kurz: Der Streaming-Dienst ViacomCBS schenkt neuen Kunden im ersten Monat einen Premium-Account, mit den sie Spiele der National Football League live mitverfolgen können.

Pressetext/Red.