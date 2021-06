PR-Bild Award: Bewerbungsfrist endet am 11. Juni

Noch bis diesen Freitag, 11. Juni 2021, können sich Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen für den PR-Bild Award 2021 bewerben und ihre besten PR-Bilder online einreichen. APA-Comm und news aktuell vergeben den Branchenpreis für PR-Fotografie bereits zum 16. Mal jeweils in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

„Wir sehen in unserer täglichen Arbeit, dass professionelle, hochwertige Fotografie die mediale Aufmerksamkeit für PR deutlich erhöht. Und wir freuen uns sehr darauf, mit dem PR-Bild Award fotografische Höchstleistungen auszeichnen zu dürfen“, so Julia Wippersberg, Geschäftsführerin APA-OTS. Teilnehmer können beliebig viele Bilder in beliebig vielen Kategorien (Porträt, NGO-Foto, Social-Media-Foto, Storys & Kampagnen, Lifestyle, Reisen) einreichen. Wichtige Voraussetzungen: Die Fotos müssen in den letzten zwölf Monaten für Pressearbeit und PR in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz verwendet worden sein. Sofern sich Kommunikationsagenturen oder Fotografen mit Bildern ihrer Kunden bewerben wollen, muss im Vorfeld die Erlaubnis zur Bildeinreichung geklärt worden sein. Die Teilnahme am PR-Bild Award ist kostenlos.

Die Gewinner werden in einem zweistufigen Auswahlverfahren ermittelt: Nach Ende der Bewerbungsfrist bewertet eine Fachjury aus Medien- und Kommunikationsexperten, welche Bilder es auf die Shortlist schaffen. Im Anschluss stimmt die Fachöffentlichkeit über die Favoriten online ab. Am 28. Oktober werden die Gewinner-Bilder aus den einzelnen Kategorien sowie das PR-Bild des Jahres jeweils für Deutschland, Österreich und die Schweiz bekanntgegeben.

PA/Red.