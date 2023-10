Podcasts bei immer mehr Managern beliebt

Entscheidungsträger in der Wirtschaft hören sich häufig Podcasts an, so eine Umfrage der Podcast-Agentur Lower Street und des Content- und Ad-Tech-Unternehmens Content FX unter 511 Verantwortungsträgern in den USA und Großbritannien. 55 Prozent der Unternehmer und Gründer lauschen den kurzen Episoden. Das gilt auch für 51 Prozent der Führungskräfte und Personen in Führungspositionen. Podcasts bieten sich für Marketer an, um hochrangige Wirtschaftsführer zu erreichen.

Werbung kommt gut an

Anders als bei anderen Formen der Kommunikation, sind tiefgehende Diskussionen und Unterhaltungen möglich. Laut den Daten sagen sechs von zehn Befragen, dass ihnen Podcasts dabei halfen, bei Markenmeinungen, Maßnahmen und Empfehlungen besser informiert zu sein. Mit 36 Prozent sagt mehr als ein Drittel auch, dass es meist Podcasts hört, um neue Dinge zu lernen – weit mehr als die 15 Prozent der Befragten, die Podcasts zur Unterhaltung nutzen.

Vier von zehn Eigentümern und Führungskräften hören sich eigenen Angaben nach immer auch die Werbung beziehungsweise das Sponsoring an. Personen in Führungsfunktionen oder leitenden Positionen hören sich diesen Content am ehesten an, heißt es. Fast sechs von zehn Studienteilnehmern kaufen sich wahrscheinlicher Produkte oder Marken, die in Podcasts genannt werden. Bei den Führungskräften steigt dieser Anteil sogar auf 70 Prozent. Die Sympathie für Podcasts beeinflusst zudem deutlich die Markenbekanntheit und -bevorzugung. Ein bevorzugter Podcast generiert drei Mal mehr Markenbekanntheit und zwei Mal mehr Markenbevorzugung, so die Umfrage.

Möglichkeit für Branding

Zusätzlich spielt auch das Ausmaß des Branding eine Rolle. Eine häufigere Erwähnung führt demnach auch zu einer erhöhten Wahrnehmung des Sponsorings. Jene Podcasts mit mehr Branding schneiden auch in Hinblick auf Aussagen zu Markenmeinungen, Maßnahmen und Empfehlungen besser ab. Es ist jedoch laut den Studienautoren auch anzumerken, dass sich häufigere Nennungen einer Marke nicht auf die Sympathie für einen Podcast auszuwirken scheinen. Für Lower Street bleiben Podcasts weiterhin ein noch ungenutzter Marketing-Kanal, so das Unternehmen.

PTE/Red.