Wiener Agentur Cayenne verstärkt die Kreation

Bereits ab Juli unterstützt Katharina Erhardt als Artdirektorin das Kreativteam von Cayenne und übernimmt damit auch die Leitung der Grafik bei der Wiener Agentur. Sie ersetzt Romana Gürtner, die sich nach fünf Jahren bei Cayenne eine berufliche Auszeit nehmen wird. Erhardt war zuletzt bei d.signwerk wien und Ogilvy&Mather tätig. „Mit Katharina konnten wir eine durch mehrfache Kreativpreise ausgewiesene Top-Kreative Österreichs für unsere Agentur gewinnen. Wir freuen uns über diese Verstärkung für zahlreiche neue Projekte. Bei Romy bedanken wir uns alle für die tollen Arbeiten der letzten Monate, die uns ja auch mit zahlreichen Kreativpreisen belohnt haben“, erklärt dazu Andreas Wölfler, Kreativdirektor unserer Agentur.

Zudem wurde Daniel Fischelschweiger, bereits seit 2002 bei Cayenne als Graphiker tätig, als „head of media-design&production“ mit dem laufenden Tagesgeschäft des Graphikteams und der Qualitätssicherung betraut. Er berichtet in dieser Funktion direkt an Artdirektorin Katharina Erhardt. „Daniel zeichnet sich neben großartiger Loyalität zum Unternehmen vor allem durch Genauigkeit und technischem Verständnis aus. Seine Promotion ist gleichzeitig auch ein wichtiger Beitrag zur Qualitätssicherung in unserer Graphik“, so Wölfler dazu.

PA/Red