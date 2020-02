Werbehelden bekommt weiteren Neuzuwachs

Ab sofort wird Laura Braun als Hero of Sales & Marketing das Team der Ideenwerkstatt Werbehelden bereichern. Sie wird in ihrer Funktion an Ingrid Oberleitner berichten. Braun wird künftig Medien, Promotions und das Medienangebot der Mara Media vermarkten.

Braun studierte Medienmanagement mit Marketing und Content Management an der Fachhochschule St. Pölten. Sie machte bereits erste Agenturerfahrungen bei No Order Agency und im Promotion-Team der Brauunion. Während des Studiums absolvierte sie zahlreiche Praktika im ORF-Landesstudio Niederösterreich und verfasste Beiträge für Radio, Fernsehen und orf.at. Im echo medienhaus war sie zudem schon für das Magazin „look! Live“ von Uschi Pöttler-Fellner im Digitalbereich tätig.

Die Ambient-Media- und Promotionagentur bietet seit 2005 mit einem vierzehnköpfigen Team neben Promotions, Roadshows und der beliebten Freecard auch Guerilla-Marketing, ToilAds, Airvertiser, Fahrradhänger, Fahrradsattelschützer, Spiegelkleber, Pizzaschachteln, Streetbranding, Mindposter, Sommerkinos, Türhänger, Kleiderbügel, Zapfsäulen-Werbung, Motorposter, Spindkleber, Fitness-Sampling oder Duschkleber an.

PA/red