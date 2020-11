Tanja Sourek wechselt von A1 zu Magenta

Tanja Sourek übernimmt ab Jänner 2021 als Vice President Brand Communication und Customer Experience die Verantwortung für Werbung und Markenkommunikation bei Magenta Telekom (T-Mobile Austria GmbH). Sie ist Nachfolgerin von Thomas Mayer, der nach zwölf Jahren in dieser Position das Unternehmen verlässt, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Sourek absolvierte nach einer grafischen Ausbildung an der HTL Linz ein Diplomstudium in Kommunikationswissenschaften an der Universität Salzburg. Sie arbeitete nach einer kurzen Tätigkeit als Grafikerin vor allem im Bereich Marketing und Werbung bei Telekommunikationsunternehmen wie Mobilkom Austria, Telekom Austria und A1 Telekom Austria. Zuletzt war Sourek als Marketing Director für die Einführung der Marke „bank99“ der Österreichischen Post verantwortlich. Davor gestaltete die 48-Jährige eine Vielzahl an Digitalkampagnen und kreierte drei neue Marken in ihrer Karriere. Bekannt ist beispielsweise die Werbeschiene für die Neukonzeption der Marke A1 im Rahmen der Fusion von Mobilkom und Telekom im Jahr 2011. Sourek wurde sogar 2012 von der International Advertising Association (IAA) zur Marketerin des Jahres gewählt.

„Mit Tanja Sourek haben wir eine sehr erfahrene und leidenschaftliche Markenspezialistin für unser Team gewonnen. Nach vielen Jahren in der Telekommunikation hat sich Tanja Mitte 2019 dazu entschieden die Branche zu wechseln und in einem Corporate Start-Up das Marketing aufzubauen. Innerhalb von wenigen Monaten und mitten im Lockdown hat sie den Launch der Marke „bank99“ verantwortet und diese erfolgreich eingeführt. Aber Tanjas Herz gehört einfach der Telco-Branche und somit konnten wir sie erfreulicherweise für unser Team gewinnen“, sagt Andreas Bierwirth, CEO von Magenta Telekom.

PA/red