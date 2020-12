Stefanie Koch neue Head of Digital Media Sales

Ab sofort wird Stefanie Koch beim österreichischen Sportportal Laola1 als Head of Digital Media Sales tätig sein. Sie ist schon seit 2018 in dem Unternehmen, und hatte die Funktion einer Key Account Managerin inne. Sie war da für den Bereich Advertising & Sponsorship verantwortlich. Jetzt wird Koch die Online-Werbeaktivitäten des Unternehmens leiten, und crossmediale Sales-Konzepte entwickeln. Sie studierte in Wien und San Francisco Business, Media und Kommunikationsberatung. Sie sammelte bereits Berufserfahrungen beim Privatsender ProSiebenSat.1, bei Constantin-Entertainment in Deutschland und im Digitalmedien bei Styria Digital One.

„Ich freue mich mit Stefanie Koch eine top ausgebildete High Performerin der österreichischen Medienbranche im Laola1-Management begrüßen zu dürfen. Mit Ihrer Erfahrung, Expertise und ihrem Spirit of Sports wird Stefanie eine entscheidende Führungsrolle bei der Weiterentwicklung von Laola1 als One-Stop-Agency für die Österreichische Sportwirtschaft einnehmen“, sagt Thomas Berger, Head of Laola1.

PA/red