Spinnwerk auf Wachstumskurs

Die Wiener Digital Lead Agentur Spinnwerk bleibt trotz der derzeitigen Krise auf Expansionskurs und vergrößert das Team um zwei Digital Natives: Christopher Metzker und Lukas König. Metzker machte seinen Bachelorabschluss in Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien mit dem Schwerpunkt Werbung und bildete damit die Grundlage seiner Marketingkarriere. Schon während dem Studium begann der 34-Jährige seine Karriere bei holzhuber impaction als Social Media Redakteur und arbeitete dort anschließend sechs Jahre, zuletzt als Projektmanager. Der Fokus seiner Arbeit lag dabei auf Online Marketing. Bei Spinnwerk wird er als Digital Account- und Projektmanager für die Kunden Eskimo, Magnum, Orthomol Österreich, Bosch Österreich und My-Cups zuständig sein. Diese wird Metzker künftig in allen Portfoliopunkten der Agentur betreuen und beraten, wie beispielsweise Social Media Marketing, Content Creation, Performance Marketing und Development.

König machte schon erste Erfahrungen im Agenturbereich bei ZONE Media während seiner Master-Ausbildung zum Digitalen Medientechnologen mit Spezialisierung im Audio- und Videobereich an der Fachhochschule St. Pölten. Bei ZONE Media bereitete er interaktive Installationen sowie Game-Applikationen auf. In seiner Berufslaufbahn animierte und produzierte er unter anderem Videos für das Haus der Geschichte in Niederösterreich und leitete Content-Kreation-Shootings für Kunden wie beispielsweise OMV. Der junge Medienexperte wird bei Spinnwerk künftig alle Kunden inhouse im Bereich Motion Design unterstützen.

„Gerade dieses Jahr hat gezeigt, wie wichtig es ist, Kunden abseits von physischen Geschäften zu erreichen und digitale Alternativen zur Verfügung zu stellen“, meint Markus Nutz, Geschäftsführer von Spinnwerk. „Digital ist dabei ein sehr vielfältiger Ausdruck und diese Vielfältigkeit leben wir bei uns im Spinnwerk. Wir unterstützen unsere Kunden in vielen Bereichen des digitalen Marketingmix, sei es bei der Strategie in der digitalen Welt, in der Content-Kreation oder beim Community-Aufbau und -Management.“

Die Digital Lead Agentur Spinnwerk vereint seit dem Jahr 2010 Kreative, Marketer und Webdeveloper unter einem Dach und zählt derzeit über 30 Mitarbeiter. Ob durch Websites im responsive Design, interaktive Gewinnspiel-Microsites oder Social Media-Auftritte – Spinnwerk betreut und berät seine Kunden gesamtheitlich und disziplinübergreifend. Die Agentur arbeitet mit Kunden aus unterschiedlichen Branchen wie Handel, Tourismus und der Lebensmittelindustrie zusammen und setzt dabei auf Usability und Kreativität.

