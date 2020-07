Sodexo Austria hat neuen Head of Brand

Die Sodexo Service Solutions Austria GmbH hat eine neue Führungskraft im Team: Elisabeth Dock ist seit Jahresbeginn als Head of Brand and Communications für sämtliche Kommunikationsaktivitäten des Dienstleisters in Österreich verantwortlich. Sie ist auch Mitglied des Country Leadership Committee. Zuletzt war die gebürtige Niederösterreicherin als Senior Communications Managerin bei Mondi Paper Sales GmbH beschäftigt. Davor arbeitete sie mehrere Jahre als stellvertretende Pressesprecherin und PR-Managerin bei der HYPO NOE Gruppe Bank AG. Dock studierte an der Universität Wien Publizistik und Kommunikationswissenschaft.

„Mit unseren Dienstleistungen im Bereich Catering, Facility Management sowie Workplace & Technical Services tragen wir zur Verbesserung der Lebensqualität unserer Kunden bei. Gerade in diesen besonderen Zeiten braucht es dafür klare, authentische und starke Kommunikation. Wir freuen uns sehr, mit Elisabeth Dock einen Profi an Board zu haben, um Sodexos ‚Quality of Life Services‘ kommunikativ zu stärken und erlebbar zu machen“, sagt Michael Freitag, Country President Sodexo Austria.

Die Sodexo Service Solutions Austria GmbH beschäftigt in Österreich rund 3.700 Mitarbeiter, die mit viel Engagement täglich knapp 475.000 Verbraucher in rund 1.400 Betrieben betreuen, darunter Wirtschaftsunternehmen, Behörden und Krankenanstalten.

PA/red