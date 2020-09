Sebastian Strobel verstärkt Agentur &US

In Zukunft wird Sebastian Strobel das Team des Beratungsunternehmens &US verstärken. Er wird als Senior Consultant Wachstumsprojekte von der Analyse, über das Konzept bis zur Implementierung und Change Management leiten. Sein Fokus wird auf nachhaltiges Umsatz- und Profitwchstum liegen. „&US prägt eine neue Haltung in der Beratung, die für die Wirksamkeit von Konzepten und für Veränderung mit Sicherheit einstehen möchte. Durch laufende Rückkoppelung zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Veränderungsaktivitäten wird hierbei stetiges Lernen und die Integration ins tägliche Geschäft durch Quick-Wins sichergestellt“, erklärt Strobel.

Der 33-Jährige bringt in seine neue Position eine umfangreiche B2B- und B2C-Marketingerfahrung aus verschiedenen Branchen, darunter Sport, Pharma, Health-Care und Broadcasting durch Stopps in der Sport- und Agenturbranche, mit. Zuletzt war er für den Entwicklungsprozess eines Consulting Start-ups verantwortlich und bringt daher Lean-Arbeitsmethoden in Beratungsprojekte ein. Nach dem Studium der Sportwissenschaften machte Strobel auch eine Ausbildung zum Master of Business Administration und eine über Growth Hacking an der Fachhochschule Technikum Wien.

PA/red