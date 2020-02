Salesexpertin wird Werbehelden verstärken

Die Werbeagentur Werbehelden verstärkt sich im Bereich Marketing & Sales: Künftig wird Viktoria Kaspar das breitgefächerte Portfolio des Medien- und Promotionunternehmens als Hero of Sales & Marketing vermarkten. Es umfasst neben der beliebten Freecard unter anderem Guerilla-Marketing, ToilAds, Airvertiser, Fahrradhänger, Fahrradsattelschützer, Spiegelkleber, Pizzaschachteln, Streetbranding, Mindposter, Sommerkinos, Türhänger, Kleiderbügel, Zapfsäulen-Werbung, Motorposter, Spindkleber, Fitness-Sampling oder Duschkleber. Sie gehört damit zum Team von Ingrid Oberleitner, die die Marketing- & Sales-Agenden der Werbehelden leitet.

Die Wienerin Kaspar studierte exportorientiertes Management an der IMC Krems. Sie startete ihre Karriere bei der pharmazeutischen Firma Beiersdorf in Hamburg. Die letzten elf Jahre arbeitete Kaspar als Marketing & Sales Managerin beim Radiovermarkter RMS Austria. Sie war in diesem Unternehmen für die Agentur- und Kundenbetreuung verantwortlich. Zudem führte sie Projekte wie den „RMS Texterworkshop“ und die „RMS Speed Challenge“ durch.

Der Below-the-Line-Werbespezialist wurde bereits mehrfach unter anderem mit dem VAMP-Award ausgezeichnet.

PA/red