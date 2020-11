Reichl und Partner vermeldet Neuzugang

Wie die Agenturgruppe Reichl und Partner kürzlich bekanntgab, ist bereits seit 1. Oktober 2020 Patrick Mülleder als Strategic Planner und Creative Director am Wiener Standort der Kreativwerkstatt tätig. Der 31-Jährige hat jetzt gemeinsam mit Matthias Göggel die Leitung der Kreation inne, und gehört auch zum Führungsteam der Agenturgruppe.

Mülleder absolvierte ein Bachelorstudium der Politikwissenschaften mit den Schwerpunkten in Political Branding und International Relations an der Universität Wien und ein Studium der Marktkommunikation an der Werbeakademie Wien. Zudem erwarb er einen Master an der Rome Business School über Political Marketing.

„Während meines Studiums in Wien habe ich meine Leidenschaft zur strategisch fundierten und kreativen Markenkommunikation entwickelt. Bisher habe ich den größten Teil meines Berufslebens in Deutschland verbracht. Fünf Jahre habe ich in einem sehr international geprägten Agenturumfeld bei Thjnk, Ogilvy Frankfurt und DMB Erfahrungen sammeln können. In Zukunft möchte ich meine Interessen für strategische und kreative Lösungen wieder für ein breites Spektrum an Marken einsetzen“, meint Mülleder.

Rainer Reichl, CEO der Agenturgruppe, ergänzt dazu: „Ich setze große Hoffnungen in Mülleder, nicht zuletzt deshalb, weil sich die Anforderungen an eine Werbeagentur ständig weiterentwickeln und die Ausgewogenheit von Strategie und Kreation immer wichtiger werden.“

PA/red