Redaktionsumbau bei den Salzburger Nachrichten

Da Herrmann Fröschl, der bisherige Chef vom Dienst und Leiter der Lokalredaktion, mit 1. September ein „Sabbatical“ begonnen hat, übernimmt Gerhard Schwischei diese wichtige Position bei den Salzburger Nachrichten. Bisher leitete der aus Graz stammende Jurist die Wissenschafts- und Gesundheitsredaktion. Er begann seine journalistische Karriere bereits 1985 mit seiner Tätigkeit in der Chronik-Redaktion der Salzburger Nachrichten. Seit 1987 ist er in der Chefredaktion der Tageszeitung beschäftigt. In den 1990er Jahren arbeitete Schwischei zwei Jahre lang als innenpolitischer Redakteur in Wien, bevor er Chef vom Dienst in Salzburg wurde.

Ralf Hillebrand, der bisher als Medien- und Technologie-Redakteur tätig war, führt nun das neu geschaffene Ressort Wissenschaft/Gesundheit/Medien/Technologie. Ihm zur Seite stehen Martin Behr, Ursula Kastler und Sabrina Glas, die aus dem Social-Media-Team des News-Desk neu dazukam. Der gebürtige Südtiroler Hillebrand studierte in Salzburg Kommunikationswissenschaften. Nach diversen Tätigkeiten bei studentischen Medien schrieb er als freier Journalist, Fotograf und Pressetexter unter anderem für die „Rosenheimer Nachrichten“, „Sport.Business.Austria“ (einem Salzburger Sport-Wirtschaftsmagazin), der Online-Plattform DrehPunktKultur und dem Salzburger Landespressebüro. Einige Zeit war Hillebrand auch als Musikredakteur beim ORF Landesstudio Salzburg tätig. Seit 2010 arbeitet er in der Redaktion der Salzburger Nachrichten.

Im News-Desk-Team der Salzburger Nachrichten gibt es auch zwei neue Gesichter: die akademische Sportjournalistin Stephanie Rausch und der aus der Sportredaktion kommende Ex-Profifußballer Michael Switil.

