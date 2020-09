PR-Agentur ikp: Rebentisch wird Consultant

Veronika Rebentisch ist bei der Wiener PR-Agentur ikp in den Bereichen Bauen.Wohnen.Leben, sowie IT & Telekommunikation und Gastronomie als Consultant tätig. Zu ihren Kunden zählen Darbo, Gardena, LG Electronics, Magenta Telekom und Weinbergmaier. Ihr Fokus liegt auf strategischer Beratung, Kampagnenmanagement, klassischer Medienarbeit sowie Media und Influencer Relations. Zuvor sammelte sie redaktionelle Erfahrungen in Medienhäusern und absolvierte das Masterstudium der Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der Universität Wien. Die gebürtige Bayerin ist seit 2017 bei ikp und baute ihr Know-how seither als Assistant und Junior Consultant weiter aus. Mit ihrem Aufstieg übernimmt die ausgebildete Sprecherin und Moderatorin zusätzliche Kunden- und Bereichsverantwortung.

PA/Red