PR-Agentur Himmelhoch verstärkt Team

Trotz der Coronakrise setzt die Wiener PR-Agentur Himmelhoch auf Wachstum. Sie verstärkt ihr Team mit zwei PR-Profis aus Deutschland: Kristina Kosnar und Benedict Schoettke. Kosnar ist Diplom-Betriebswirtin. Sie verfügt über viel Erfahrung in der Kommunikationsbranche. Nach der mehr als achtjährigen Tätigkeit als PR Consultant in zwei Agenturen in Wiesbaden und Frankfurt am Main kam Kosnar nach Wien. In der Bundeshauptstadt arbeitete sie zunächst als Redakteurin bei Profi Reisen Verlagsgesellschaft, wobei das Reisen immer schon ihr Hobby ist. Von 2014 bis Dezember 2018 war Krosnar als Produktmanagerin für den ÖAMTC tätig. Für Himmelhoch war sie seit Jänner 2019 bereits für Kunden wie Wachau Kultur Melk und der Österreichischen Vereinigung für Supervision und Coaching aktiv. In Zukunft wird sie ihre inzwischen 16-jährige touristische Erfahrung für Sylt und Motel One einsetzen.

Schoettke kam bereits zum Studium der Psychologie und Sprachwissenschaft nach Wien. Durch seine Kenntnisse der Wirtschafts- und Konsumentenpsychologie und durch seine Leidenschaft für das Schreiben kam er schon im Oktober 2018 zur PR-Agentur Himmelhoch. Erste Erfahrungen sammelte der 28-Jährige vorher in der Social-Media-Betreuung eines veganen Gastronomiebetriebs. Sein Interesse an Nachhaltigkeit und gesunder Ernährung machte ihm zum idealen Betreuer des Online-Marketings von Venuss. Da Schoettke aber auch die Entwicklungen in der IT- und Tech-Branche genau beobachtet, wird er bei Himmelhoch in Zukunft auch Kunden wie SAP und Bluecode in puncto Kommunikation unterstützen.

