Filzmaier werde in jeder Folge die Aussagen von Teamchef und Co. genau unter die Lupe nehmen.

Filzmaier werde in jeder Folge die Aussagen von Teamchef und Co. genau unter die Lupe nehmen. @Donau-Uni Krems

Die ORF-Sportredaktion wird mit einem bekannten Gesicht erweitert: Politologe Peter Filzmaier tauscht Politik gegen Fußball und präsentiert zur Fußball-Europameisterschaft das Magazin „Heimspiel – Europa am Ball“. Die erste Ausgabe soll am 11. Juni um 18.10 Uhr in ORF 1 ausgestrahlt werden. Die Europameisterschaft wird dann um 21 Uhr mit dem Spiel Italien gegen die Türkei angepfiffen.

PA/Red.