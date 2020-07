Neuzugang bei Wiener PR-Agentur bettertogether

Denise Böhm verstärkt seit Juni 2020 als Senior Consultant die Kommunikationsagentur bettertogether. „Als Kommunikationsexpertin mit langjähriger Berufserfahrung in Agentur, Unternehmen, Start-Up und dem Nonprofit-Sektor passt Denise Böhm bestens zu uns“, so Geschäftsführerin Susanne Grof-Korbel. Das Unternehmen, 2019 zum frauen- und familienfreundlichsten Betrieb Wiens seiner Kategorie gewählt, setzt damit das qualitätsvolle Wachstum der letzten Monate weiter fort.

Böhm verfügt neben ihrer fundierten PR-Expertise – von klassischer PR und Unternehmenskommunikation bis hin zu Corporate Social Responsibility und Employer Branding – auch über ausgewiesene Praxis in der Pressearbeit. Inhaltlich spezialisierte sie sich auf den Tech- und Digital-Bereich, zuletzt zeichnete sie für die Kommunikation beim Wiener Erfolgs-Start-Up Shpock verantwortlich.

„Die Themenvielfalt und das hohe Qualitätsverständnis in der Beratung sind nur zwei der Gründe, warum ich mich riesig auf die neue Aufgabe bei bettertogether freue – auch wenn der Einstieg mitten in der Corona-Zeit etwas außergewöhnlich war“, meint Böhm, die ihre Studien in Public Communication und Kommunikationswirtschaft mit Schwerpunkt Neue Medien jeweils mit Auszeichnung abgeschlossen hat.

