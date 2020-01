Neuzugang bei Arthur D. Little Austria

Eva Winterer verantwortet, wie jetzt bekannt gegeben wurde, seit Dezember 2019 die Marketing- und Kommunikations-Agenden bei Arthur D. Little Austria. In dieser Funktion ist sie unter anderem für den strategischen Ausbau der externen Unternehmenskommunikation zuständig. Winterer hat Volkswirtschaftslehre in Wien studiert. Sie arbeitete im Bereich Marketing bzw. interne Kommunikation in leitender Funktion in Firmen wie ADEG, Caverion Österreich GmbH, Anecon Software und Design GmbH, Frühwald Holding GmbH und ALBA Communications GmbH. Winterer bringt also Erfahrung in der B2B-Kommunikation sowohl auf Unternehmens- als auch auf Agentur-Seite mit. Sie verknüpft PR-Wissen mit Marketing-Know-How.

Arthur D. Little ist seit 1886 in der Consultingbranche international tätig. Das Unternehmen navigiert Kunden durch sich verändernde Märkte und Ökosysteme und unterstützt sie dabei, in diesem Wandel die führende und gestaltende Rolle einzunehmen.

PA/red