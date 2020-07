Neuer Obmann der Fachgruppe Werbung

Die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien hat einen neuen Vorstand. Knapp vier Monate nach der Wirtschaftskammerwahl Anfang März konnte der 32-köpfige Ausschuss der Fachgruppe am 26. Juni erstmals zusammentreten und die Obmann-Wahl stattfinden. Davor waren Corona-bedingt keine Veranstaltungen in dieser Größenordnung in der Wirtschaftskammer möglich. In einem gemeinsamen Wahlvorschlag aller vier im Ausschuss vertretenen Fraktionen wurde Jürgen Bauer zum neuen Fachgruppenobmann gewählt. Neue Fachgruppenobmann-Stellvertreter sind André Reininger und Marco Schreuder.

Der neue Obmann im Portrait

Jürgen Bauer (geb. Tarbauer) vom Wirtschaftsbund gehörte bereits gegen Ende der letzten Legislaturperiode dem Vorstand der Fachgruppe an. Der Geschäftsführer einer Werbe- und Marketingagentur und eines Werbemittel-Handelsunternehmens übernahm im Oktober 2019 die Funktion als Fachgruppenobmann-Stellvertreter von seiner Vorgängerin Birgit Kraft-Kinz. Im Wahlkampf machte der ehemalige Vorsitzende der Jungen Wirtschaft Wien vor allem mit seiner „Know-How-Allianz“ auf sich aufmerksam, einer neuen Initiative für das gemeinsame Artikulieren von Forderungen der Kommunikationsbranche, die Bauer ins Leben rief.

„Der gemeinsame Wahlvorschlag bei der Obmannwahl, der mit 100 Prozent Zustimmung angenommen wurde, zeigt ganz klar: Ein gutes Einvernehmen mit allen Fraktionen ist mir wichtig und ich werde über Parteigrenzen hinweg mit allen zusammenarbeiten. Inhalte sollen immer im Vordergrund stehen“, verdeutlicht Bauer sein Verständnis als Branchenvertreter.

Die Obmann-Stellvertreter

André Reininger (Team Werbung Wien – SWV) wurde vom Fachgruppenausschuss zum ersten Fachgruppenobmann-Stellvertreter bestimmt. Der Geschäftsführer einer Digitalisierungs-Agentur ist schon seit einigen Jahren Mitglied des Fachgruppenausschusses. Bereits 2002 gründete er seine erste Grafik- & Web-Agentur und ist seitdem unternehmerisch tätig. Sein Fokus liegt auf der Unterstützung von Neugründungen, sowie EPU und Kleinunternehmen.

Der bisherige Fachgruppenobmann Marco Schreuder (Grüne Wirtschaft) wurde zum zweiten Fachgruppenobmann-Stellvertreter gewählt. Der selbstständige Kommunikationsberater war bereits Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat und ist aktuell Mitglied des Bundesrats.

Der neue Fachgruppenausschuss

Im Zuge der Wirtschaftskammerwahlen im März 2020 wählten die Mitglieder der Fachgruppe ihre Vertretung. Im Fachgruppenausschuss versammeln sich 32 Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich ehrenamtlich für die Wiener Kommunikations- und Kreativbranche engagieren. Mandatsverteilung: Wirtschaftsbund 10, SWV 9, Grüne Wirtschaft 9, UNOS 4. Die Mehrheit der Mitglieder des Ausschusses gehörte schon dem letzten Ausschuss an, 12 FunktionärInnen gehören erstmals der Branchenvertretung an.

PA/Red