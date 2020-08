Neuer Marketing-Leiter bei Samson Druck

Gerald Prantl (47) hat im Salzburger Unternehmen Samson Druck die Leitung der Bereiche Marketing und Kommunikation übernommen. Samson Druck ist mit 120 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von mehr als 18 Mio. Euro eine der größten Druckereien in Österreich. Zu den Kunden zählen neben heimischen Großunternehmen viele international renommierte Konzerne. Mit der Übernahme der Kärntner Druckerei Theiss im Vorjahr ist die in Österreich derzeit einzigartige Kombination aus Druckerei und Buchbinderei in einem Unternehmen entstanden.

Der gebürtige Oberösterreicher Gerald Prantl wird künftig sämtliche Marketing- und Kommunikationsagenden von Samson Druck und Buch Theiss verantworten. Er folgt in dieser Position auf Lisa Frost, die in Kürze in Mutterschaftskarenz gehen wird. Prantl sammelte nach dem Abschluss der Werbeakademie Wien mit Fachschwerpunkt Werbekonzept und Management in verschiedenen Positionen viel Erfahrung auf Agentur- und Kundenseite, darunter bei der Österreichischen Post AG und der Unique Werbeagentur in Wien. Vor seinem Wechsel zu Samson Druck war der dreifache Familienvater mehr als zehn Jahre – zuletzt als Asset Creation Manager – im Marketing der KTM AG in Mattighofen tätig.

PA/Red