Neuer Creative Director bei MediaBrothers

Nach mehr als 10 Jahren als selbstständiger Texter und Konzeptionist für Kunden wie Raiffeisen, Hofer und Drei Österreich, war Georg Beer zuletzt als Creative Director bei Virtue Austria tätig. Bei der Social Media Agentur, MediaBrothers, ist er für Kunden wie PENNY, die Wiener Staatsoper und die Stadt Wien verantwortlich – die ersten Projekte folgen.

„Für Kreative wie mich gibt es derzeit ja kaum ein spannenderes Umfeld als Social Media. Direkt mitzubekommen, was die Menschen da draußen bewegt und was sie von der eigenen Arbeit halten, das taugt mir schon sehr. Deshalb freut es mich auch, dass ich bei den MediaBrothers in einer Agentur gelandet bin, die Social Media tief in ihrer DNA verankert hat“, so Beer.

PA/Red.